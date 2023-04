79 abandons, Pogacar supersonique, DSM à l’arrêt, les chiffres marquants du Tour des Flandres

Une course folle, un combat des chefs de toute beauté et un vainqueur qui entre dans l’histoire, le 107e Tour des Flandres restera dans les mémoires. Aussi pour les nombreuses chutes qui ont émaillé la course. Retour sur les chiffres marquants du Ronde 2023.



79 abandons – Du vent, des pavés humides, des routes étroites et de la nervosité, un cocktail détonnant pour une avalanche de chutes. L’embardée de Maciejuk reste une des images fortes de ce Tour des Flandres. Le coureur de Bahrain, empêtré sur le bas-côté, tente de reprendre sa place mais il perd le contrôle et éventre le peloton. Une quarantaine de coureurs à terre et tous ne se relèveront pas. Au total 79 des 175 coureurs au départ – 45% – n’ont pas vu l’arrivée à Audenarde. On n’atteint pas les sommets des éditions 1998 et 1999 (63% d’abandon), mais depuis la réduction du peloton à 175 coureurs, c’est un record.