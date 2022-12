78e anniversaire de la Bataille des Ardennes : un patrimoine vivant à découvrir à Bastogne Barracks

Il faut tout de même entre six mois et plusieurs années pour une restauration. Les durées plus courtes ne concernent que les chars dit "pot de fleurs", ceux-ci sont vidés de tout équipement et seront placés de manière statique comme monuments.

Pour les restaurations complètes, il faut se renseigner grâce à des manuels d’époque, chercher et obtenir tous les équipements : un travail qui peut durer des années en fonction des types et des nationalités des véhicules. Les pièces les plus difficiles à se procurer étant celles de manufacture allemande, mais "on fini toujours par trouver" persévère Francis Pieters.

Alors les douze mécaniciens de Bastogne Barracks fouillent avec passion et s’affairent à compléter, puis essayer de faire fonctionner ces ancêtres très particuliers. Ils ont tous effectué une carrière longue à La Défense, et ont donc connu les véhicules chenillés utilisés dans notre armée. Pour eux : "Il ne suffit qu’un peu de bon sens et des indications comme des manuels d’époque pour réussir à remettre ces capricieux engins d’époque", sourit l’adjudant lors de la visite.

Une fierté qui s’amplifie lorsque le public, et surtout les jeunes, s’intéressent à ces machines et aux dégâts qu’elles ont pu faire.

