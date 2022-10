78.000 pilules ecstasy saisies lors d'une opération transfrontalière

Les services de police du Benelux et de la France ont organisé, du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre, une action transfrontalière contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, a communiqué mardi la police fédérale belge. L'opération a notamment permis d'interpeller jeudi dernier, en Belgique, un conducteur qui transportait près de 80.000 pilules d'ecstasy après un délit de fuite à plus de 190 km/h.

"Parmi les 1.151 véhicules, deux bus et 40 trains contrôlés, 122 personnes étaient en possession de drogues. Vingt-quatre personnes étaient sous influence, 13 personnes ont été arrêtées et 10 véhicules ont été saisis", a-t-elle détaillé.

Outre les plus de 78.000 pilules d'XTC, la police a saisi 28 kg de haschich, plus de 150 grammes d'amphétamine, plus de 700 grammes de cocaïne, 10 armes et 47.800 euros.

"Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération 'Hazeldonk', par laquelle les pays du Benelux et la France s'attaquent aux réseaux de distribution organisés de drogue et aux organisations criminelles impliquées", a conclu la police fédérale.