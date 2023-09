"777 : Sans pognon pas d’ambition" : les fans du Standard expriment leur mécontentement

En avant match de 6e journée de Pro League, les supporters du Standard ont sorti des banderoles pour exprimer leur mécontentement. Ils ciblaient la gestion du club liégeois, notamment le mercato et les rumeurs de soucis financiers de 777 partners, propriétaire du Standard.

Juste avant le début de la rencontre, quatre banderoles ont été brandies en tribune 3 : "125 ans de ferveur et fidélité… respectez ces traditions !", "777 : Sans pognon pas d’ambition", "777 : Multipropriétés ou Multimédiocrités ?" et "777 : Depuis plus de 100 ans en D1… Notre galaxie ne doit pas nuire à notre avenir".

Outre les soucis financiers de son propriétaire, le Standard vit un début de saison compliqué, sans aucune victoire après 5 journées de championnat.