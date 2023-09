777 Partners, victime de gros soucis financiers : "L’avenir du Standard en tant que club professionnel est en jeu"

Actuellement quatorzième avec deux petits points glanés en cinq matches, le Standard vit un début de saison compliqué. Mais il n’y a pas que sur le plan sportif que les Rouches sont en difficulté. Dans une enquête menée par Josimar, un magazine norvégien indépendant, on apprend que 777 Partners connaît de grands soucis financiers. Tout cela, alors que le groupe américain s’apprête à investir beaucoup d’argent du côté d’Everton.

En effet, 777 Partners et un de ses patrons Josh Wander connaissent d’énormes difficultés dues à plusieurs procès ou autres controverses, en plus des soucis financiers. Déjà auteur d’une première enquête interpellante au début de l’été dressant le profil du groupe 777 Partners, le magazine d’investigation norvégien va plus loin cette fois et écrit que : "les difficultés du Standard sont telles qu’il n’est pas exagéré de dire que son avenir en tant que club professionnel est en jeu".

Si le groupe américain a permis d’améliorer les finances de l’institution en se débarrassant des plus gros salaires du noyau, en licenciant du personnel, en augmentant le prix des abonnements et des loges, cela pourrait ne pas être suffisant. À tel point que l’obtention de la licence pourrait cette saison encore être une véritable quête. Au printemps dernier les pensionnaires de Sclessin avaient acquis la fameuse licence, non sans difficultés, au terme d’un long processus "qui a mis en évidence de sérieuses inquiétudes quant au fonctionnement du club en tant qu’entité durable".

Le média norvégien va plus loin dans son enquête et affirme que 777 Partners n’a pas transmis les comptes consolidés des années 2021 et 2022 à la dite Commission prétextant une restructuration de la société.

Depuis son arrivée il y a 14 mois, 777 Partners a procédé à des augmentations de capital suivies immédiatement d’une réduction de capitale comme le montrent les publications au "Moniteur belge". Une personne proche du dossier a expliqué à Josimar le processus. " La réduction des capitaux propres est alors considérée comme un " amortissement des pertes " sur le plan comptable. En procédant ainsi, le Standard a pu réduire les pertes papier du club de 16,9 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2021-22, les ramenant du colossal 52,3 millions à 35,6 millions, une somme encore énorme, mais qui serait plus acceptable à la Commission des licences. Aucune de ces opérations n’impliquait de mouvement d’espèces entre 777 SDL et le club. Tout cela n’était une question de cosmétiques, pas de mettre de l’argent dans le club ". Dans sa publication, Josemar va plus loin affirmant qu’il est possible d’avoir une idée beaucoup plus précise du montant réel des liquidités que 777 a investi dans le Standard en examinant ces chiffres, car ils donnent une indication de la valeur des prêts que le club a reçus de son unique actionnaire. Selon les documents déposés au greffe, les prêts s’élèvent à un minimum de 27,6 millions d’euros sur une période de quatorze mois à compter de mai 2022. Il se pourrait bien que ce soit davantage ; mais, comme l’a confirmé une personne proche du dossier, "ces 27,6 millions ont ensuite été convertis en capitaux propres". Ce niveau d’engagement financier montre que 777 a l’intention de maintenir Standard en activité. Que ce soit durable ou non est une autre affaire.

De plus, les fonds propres et de roulement du club étaient toujours dans le rouge à la fin de l’année 2022. Conséquence ? "Le Standard aurait besoin d’injections de liquidités récurrentes pour continuer à fonctionner", poursuit Josimar. C’est pourquoi la Commission a accordé la licence au Standard… sous réserve de certaines conditions.

Parmi celles-ci, l’obligation pour 777 Partners de prouver mensuellement que les salaires des joueurs et du staff sont bien payés à temps. Le groupe doit également donner un compte rendu sur la situation financière de son entité sportive, sur la société propriétaire du stade et sur le centre de formation.

Si les propriétaires du club ont évidemment accepté ces conditions, ils n’auraient pas entièrement respecté l’accord. Vers la fin du mois d’août, la Commission a adressé un avertissement au Standard à ce sujet.

Les Rouches connaissent de grandes difficultés à payer les agents ou autres intermédiaires.

Toujours selon Josimar, plusieurs agents ou autres intermédiaires attendent toujours leurs commissions sur des transactions remontant à plusieurs exercices. Le Standard devrait également trois millions d’euros à Marouane Fellaini pour un prêt effectué sous l’ancienne direction. Un prêt qui aurait dû être remboursé en avril de cette année.

Un des gros soucis de 777 Partners est l’échec des ventes entre les différents clubs du groupe (Genoa, Hertha Berlin, Vasco de Gama, Melbourne Victory et une petite part de Séville). Les seuls transferts sont ceux d’Aidan O’Neill (arrivé sous la forme d’un prêt gratuit au Standard en provenance de Melbourne), Wilfried Kanga (également arrivé sous la forme d’un prêt chez les Rouches) ou encore Filippe Melegoni, qui a quitté le bord de Meuse pour Gênes après une petite saison en Pro League. Aucun de ces mouvements n’a donc généré le moindre euro de bénéfice.

Une situation inquiétante en bord de Meuse si elle se confirme, qu’il faut mettre en parallèle avec d’autres soucis que le groupe connaît notamment au Pérou pour une affaire de droits de télévision ou encore en Grande-Bretagne avec le club de basket des London Lions, propriété du groupe… qui est aussi détenteur de la ligue nationale. De nouveaux soucis qui s’ajoutent au procès en cours au Canada, aux USA et en Australie alors que dans le même temps, le gouvernement britannique a fait savoir ses craintes de voir le club d’Everton racheté par 777 Partners.

La publication du média norvégien ne va certainement pas rassurer les fans liégeois quant à l’avenir à moyen et court terme du club, alors que les Rouches sont actuellement dans la zone de relégation.