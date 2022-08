775.000 ménages n’ont pas encore reçu la prime "chauffage" de 100 euros. Et vous ?

Il était prévu que le SPF Economie, qui est à la manœuvre dans la distribution de cette prime, envoie automatiquement cette prime via les fournisseurs d’électricité en croisant différentes données sur les ménages, telles que l’adresse connue par le SPF et celle connue par les fournisseurs d’électricité.

Ce système de croisement des données a permis dans 85% des cas, selon les chiffres du SPF Economie, d’identifier les ménages auxquels la prime devait être versée. Ces personnes ont reçu la prime de 100 euros via leur fournisseur d’électricité, soit via une note de crédit de leur fournisseur, soit via un versement de 100 euros sur leur compte en banque. C’est d’ailleurs ce qu’on a observé chez Engie, l’un des principaux fournisseurs d’électricité du pays. "On parle aujourd’hui d’1,8 millions de clients, on est à 85% de nos clients résidentiels", explique Olivier Desclée, porte-parole d’Engie.