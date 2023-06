76 matches et une kyrielle de blessures en 4 saisons : Eden Hazard au Real, le rêve a tourné au cauchemar

Irrésistible avec les Diables, deuxième meilleur joueur de la Coupe du monde, Eden Hazard tutoie les sommets à l’été 2018. Douze mois plus tard, il signe au Real Madrid et réalise l’un de ses rêves de gosse. Notre compatriote profite un peu trop de ses vacances. Sans doute sa plus grande erreur dans toute cette triste saga. Il se blesse à l’ischio et met quelques mois à retrouver ses sensations. Eden redevient petit à petit Hazardinho. Il marque contre Grenade en Liga, Galatasaray en C1. Il claque quelques assists.



Et puis, un soir de novembre une blessure vient stopper son élan. Un contact fortuit avec Meunier, un péroné fissuré. Rétrospectivement, le début de la fin. Le cercle vicieux des blessures est enclenché. Il entame une désolante série d’allers-retours à l’infirmerie. Il reprend, rejoue, rechute.



Les mois défilent, les saisons s’enchaînent et son temps de jeu s’étiole. 1545 minutes la première saison, 896 la 2e, 903 la 3e et enfin 392. Zinédine Zidane laisse sa place à Carlo Ancelotti sur le banc Madrilène. Autant ZZ a toujours cru en lui, autant le Mister ne semble jamais lui accorder sa chance. Pire, l’Italien paraît jouer avec ses nerfs. Les déclarations optimistes en conférence de presse se matérialisent rarement en acte. Eden a besoin de se sentir aimé. Il n’y a tout simplement pas de communication entre les deux hommes. La fracture est profonde. Elle continue de se creuser. Les mercatos se succèdent comme les rumeurs de départ. Hazard reste. Eden s’accroche. A l’espoir d’enfin jouer ? A son contrat ?



Jusqu’à ce fameux communiqué du 3 juin 2023. 1434 jours et 76 apparitions après sa signature. La rupture est définitive.