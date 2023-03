75% de possession de balle pour une défaite 2-0 en Écosse, mais où va l’Espagne de Luis de la Fuente ?

La victoire 3-0 face à la Norvège (réellement acquise en toute fin de rencontre), orpheline de sa star blessée Erling Haaland, n’a pas effacé les doutes sur la nomination de l’ancien coach des U21 à la barre de l’équipe nationale senior. Pour un ancien entraîneur espoirs, Luis de la Fuente compte tout de même pas mal de vieux briscards dans son effectif. Joselu, 33 ans (auteur d’un doublé face à la Norvège), titularisé à deux reprises par le nouveau tacticien en est le symbole.

Face à l’Ecosse, on a retrouvé Inigo Martinez (31 ans), David Garcia (29 ans) dans le onze de base, puis vu la montée d’Iago Aspas (35 ans), Carvajal (31 ans) et Borja Iglesias (30 ans). Sans oublier le banc qui compte encore Nacho (33 ans) et Alvaro Morata (30 ans). Un effectif assez vieillissant, très contrasté avec les talents bruts comme Gavi (19 ans et sur le banc face à l’Ecosse), Pedri (blessé) ou encore Álex Balde (19 ans et absent). Le naufrage à Glasgow peut être qualifié de contre-performance mais une chose est sûre, la sauce andalouse n’a pas encore pris.

Fraîchement débarqué, Luis de la Fuente a encore le temps d’huiler son système, pourvu pour la Roja qu’il soit plus attractif sur le plan offensif. Attention car la prochaine échéance internationale arrive tout doucement, une certaine demi-finale de Ligue des Nations face à l’Italie le 15 juin prochain.