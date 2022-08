75 ans de l’Inde : une naissance dans le sang et les larmes que Maharaja Krishna Rasgotra n'a jamais oubliée

Le 15 août 1947, l’Inde obtient son indépendance, après près d’un siècle passé sous colonisation britannique. Mais cette liberté a été obtenue au prix fort : ce jour-là, l’empire des Indes est scindé en deux, entre l’Inde et le Pakistan, ce qui entraîne l’un des exils les plus importants et tragiques de l’histoire moderne.

Maharaja Krishna Rasgotra a les rides creusées et la démarche lente. Mais cet homme de 97 ans garde le regard perçant et la mémoire vive. Le 15 août 1947, quand l’Inde et le Pakistan obtiennent leur indépendance, il a 22 ans.

Cet hindou originaire du Cachemire travaille alors du côté indien de la nouvelle frontière, mais toute sa famille est restée vivre du côté pakistanais. "Mes parents ne voulaient pas partir", confie Maharaja Rasgotra depuis sa résidence de New Delhi. Ils me disaient : "Une ligne va être tracée, une frontière va apparaître, mais nous avons de bonnes relations avec nos voisins musulmans, alors qu’est ce qui peut nous arriver ?".