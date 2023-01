75 ans de l’assassinat de Gandhi : que reste-t-il de la doctrine de la non-violence ?

Une situation inquiétante pour Matthieu de Nantueil, mais celui-ci de nuancer : "la non-violence n’a pas pour autant disparu. Je crois qu’elle est plus importante que jamais. Sans doute qu’on doit reprendre et retravailler sur une éthique de la non-violence adaptée au monde d’aujourd’hui. On n’est plus à l’époque de Gandhi, il faut le dire, il y a d’autres objectifs, d’autres difficultés et il faut pouvoir réactualiser tout ça".

C’est un combat qui engage tout l’être

Car la non-violence est loin d’être un aveu de faiblesse, pour le sociologue : "Le mot-clé pour décrire la non-violence est ' satyagraha ', ce qui veut dire que c’est une résistance passive, mais c’est une résistance. On peut le traduire par un combat, un combat non violent au service de la vérité. Dans la vision de Gandhi, on pourrait dire au service d’une juste cause. C’est un combat et c’est un combat qui engage tout l’être. Et là encore, les spécialistes le savent bien, ce n’est pas simplement un combat qui suppose une mobilisation des personnes, une mobilisation des corps, mais c’est aussi un combat qui suppose une mobilisation de l’esprit, qui suppose une sorte d’alignement avec soi, qui suppose une forme de conversion profonde à l’idéal d’une vie sans violence et c’est souvent un engagement qui peut se terminer par un séjour en prison, être condamné et parfois être réprimé. C’est donc un combat extrêmement valeureux, difficile et exigeant, mais qui me semble être un combat qui indique une voie pour l’avenir. C’est ça l’essentiel"