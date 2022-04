720.000 euros venant du travail des détenus serviront à une centaine de projets bien-être

Cette année, 720.000 euros, financés par le travail des détenus, seront investis dans une centaine de projets d'aide sociale menés dans les 35 prisons de notre pays.

"Il s'agit de sport, de culture, de programmes d'accompagnement de prévention de la toxicomanie, de séances pour la santé mentale, de culture de potagers et de bien plus encore. Cela ne coûte rien à la société, car grâce à la plateforme de mise au travail Cellmade, les détenus eux-mêmes en assurent le financement", a expliqué vendredi, dans un communiqué, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Cellmade constitue un pilier important de la détention "qui doit faire sens". Grâce à ce système, 40% des détenus dans notre pays travaillent, ce qui augmente notamment leurs chances de retrouver, à terme, leur place dans la société.

Les activités proposées vont de la menuiserie au travail des métaux en passant par l'assemblage, l'emballage de produits, la reliure de livres, l'entretien des vélos, le travail d'impression et de numérisation de documents, la fabrication de fromage ou encore dans les projets futurs, la torréfaction de café.

Centaines de projets bien-être

La plate-forme s'associe par ailleurs à des centaines de projets bien-être de différentes envergures dans les prisons belges.

"Depuis très longtemps, l'ensemble des prisons font de leur mieux pour proposer une détention qui fait sens. Il est bon que l'intervention financière de Cellmade leur permette de se diversifier chaque année, de répondre aux besoins et d'évoluer. Avec le bagage qu'ils acquièrent, les détenus sont préparés pour le jour où ils seront libérés. De cette manière, nous prévenons la récidive et la pression sur les prisons surpeuplées diminue", a commenté le ministre Van Quickenborne.