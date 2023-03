72 GT3, 8 constructeurs : la 75e édition des 24 Heures de Spa prête à battre des records

Les 24 Heures de Spa écriront une nouvelle page de leur histoire cet été avec 72 voitures attendues au départ de l’édition 2023 de la classique belge, programmée du 29 juin au 2 juillet. Un événement que la RTBF vous permettra de vivre en direct sur ses différents médias !

Dans cette liste des engagés, on recense huit constructeurs de renommée mondiale - Aston Martin, Audi (Boutsen VDS, Comtoyou Racing...), BMW (WRT, Valentino Rossi, Dries Vanthoor, Maxime Martin...), Ferrari, Lamborghini (Sarah Bovy...), McLaren, Mercedes et Porsche - et des équipes de pointe venant du monde entier, réparties dans cinq catégories promettant chacune une lutte de tous les instants. Le double tour d’horloge ardennais ne pouvait pas rêver mieux pour sa 75e édition.

> La liste des engagés des 24 Heures de Spa

L’aura mondiale de l’épreuve se confirme avec la présence d’équipes venant de Chine, d’Australie ou encore des États-Unis. Cette liste des engagés record égale celle de l’édition 2019, lorsque 72 voitures étaient présentes sur la grille, mais 71 GT3 avaient réellement pris le départ. On pourrait donc battre un nouveau record le samedi 1er juillet, lorsque le coup d'envoi de l'épreuve sera donné.

La course elle-même sera le point d’orgue après pratiquement une semaine de festivités à Spa-Francorchamps. Parmi les différents temps forts, la parade dans le centre-ville de Spa, mercredi soir, et le concert au pied du célèbre Raidillon, samedi soir, sont des immanquables pour les milliers de fans.

Sur le plan sportif, la révélation de cette plantureuse liste des engagés plus de trois mois avant l’épreuve démontre l’attrait de la course de GT la plus disputée au monde, qui se confirme aussi par la présence des 56 voitures disputant les cinq courses de la GT Europe Endurance Cup. Celles-ci seront rejointes à Spa-Francorchamps par des concurrents réguliers de l’Intercontinental GT Challenge ou par des équipes disputant uniquement cette épreuve.