7000 tickets de concert pour The Cure annulés par Robert Smith

Robert Smith, de The Cure, a confirmé que le groupe avait fait annuler 7000 tickets trouvés sur des sites de revente dans le but de lutter contre le marché noir.

Pour la vente des tickets de la tournée nord-américaine, le chanteur a choisi de ne pas utiliser les options "platine" et "prix dynamique" de Ticketmaster, et a limité le transfert de billets aux marchés légalement autorisés, dans des endroits comme New York, l’Illinois et le Colorado, qui ont tous adopté une législation protégeant les revendeurs.

Suite à la décision du groupe, Robert Smith a annoncé : "Environ 7000 billets sur 2200 commandes ont été annulés. Il s’agit de billets acquis avec de faux comptes / listés sur des sites de revente secondaires".