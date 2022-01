70 premières personnes rapatriées vers la Belgique depuis l'Afghanistan

Ce jeudi 20 janvier 2022, les 34 premiers Belges et ayants droit d’un groupe composé de 70 personnes sont arrivées depuis Islamabad (Pakistan) en Belgique, via Doha (Qatar), par vol commercial, selon le ministère des Affaires étrangères. Dans les jours qui viennent, les autres personnes faisant partie de ce groupe emprunteront le même itinéraire pour arriver dans notre pays.

Depuis le 6 janvier, ces personnes avaient traversé la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan avant d’être acheminées jusqu’à Islamabad, grâce à une opération conjointe des Affaires étrangères, de la Défense et d’Asile et Migration, en coopération avec les autorités pakistanaises. Le groupe est composé de ressortissants belges et afghans, principalement des personnes ayant travaillé pour la Défense et des défenseurs des droits humains sous notre protection des autorités belges. Ces personnes ne disposaient pas des documents de voyage requis pour pouvoir quitter l’Afghanistan.

Après la chute de Kaboul en août dernier, le gouvernement fédéral belge a décidé de rapatrier d’Afghanistan des personnes dans le cadre de l’opération " Red Kite ". Quelque 1430 personnes avaient alors été évacuées via le Pakistan.