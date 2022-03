70 marques présentes à la première fashion week dans le metaverse

Milan, Paris, Londres, New-York vous avez toujours rêvé d’assister à une fashion week dans l’une de ces capitales de la mode ? Lors de la fashion week qui vient de se terminer, il était inutile de faire vos valises et de prévoir vos billets d’avion ou de train, vous aviez uniquement besoin d’un ordinateur puissant équipé d’une bonne carte graphique puisque les défilés se déroulaient dans le metaverse (ou métavers en français), un univers entièrement virtuel. En effet, la plateforme de réalité virtuelle décentralisée, Decentraland, a organisé du 24 au 27 mars, la première fashion week dans le metaverse. Environ septante marques ont répondu présent parmi lesquelles Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger ou encore Estée Lauder.

Déambulant dans ce monde via un avatar, le public (assez peu présent d’après un journaliste de Vogue UK) se composait pour la plupart d’elfes, d’orques et de créatures ailées (hé oui, quitte à créer un avatar, autant s’amuser !) Au programme : défilés (dans le tout nouveau Luxury Fashion District de Decentraland), pop-up stores et afterparties, comme dans la vraie vie ou presque ! Quant au shopping, tout se passait en NFT ("non-fungible token" ou "jetons non fongibles") vous permettant donc d’acquérir des objets virtuels certifiés par la blockchain.

Depuis la pandémie, le rapprochement entre la mode et les univers virtuels s’était amplifié : défilés de mode en 3d avec des stars comme Dua Lipa au premier rang ou créateurs qui présentent leurs nouvelles collections dans des jeux vidéo.

Créativité et innovations sont saluées mais certains craignent l’impact de ces technologies – grandes consommatrices d’énergie – sur l’environnement et appellent à plus de durabilité.