70 ans ensemble : Les meilleures archives de votre région avec la SONUMA

Depuis 70 ans, la RTBF nous fait vibrer en nous faisant vivre les petits et les grands moments de l’actualité, celle qui se passe près de chez vous ou au bout du monde.

Des directs marquants, du décryptage minutieux, des émissions cultes qui ont marqué le génération, des rires, du divertissement, des émotions sportives ou artistiques…Revivez tout cela en 70 minutes grâce à la SONUMA.

Des kilomètres d'archives

C'est la SONUMA qui a numérisé l'ensemble des archives vidéos et audios de la RTBF. 180.000 heures de film, de cassettes, de bandes magnétiques ont déjà été transférées sur de gigantesques serveurs.

Un patrimoine exceptionnel dans lequel les équipes de la SONUMA ont puisé pour réaliser 5 films inédits et savoureux : " C’est un travail considérable qui est menée par nos équipes " nous dit Virginie Vandeputte, la directrice de la SONUMA. " Il nous a permis de redécouvrir des petits bijoux, des images attachantes. Notre volonté était de proposer un contenu inédit région par région pour mettre en valeur la richesse de ce patrimoine et les diversités de la Wallonie et de Bruxelles. C'est un régal ! "

5 films différents projetés dans 5 villes

L’équipe de la SONUMA a donc minutieusement sélectionné le meilleur du meilleur de 70 ans d’archives, région par région. Un film de 70 minutes présenté, dans chacune des villes, par Philippe Reynaert et une figure locale: " le monteur et moi-même, dit-il, sommes plus d’une fois passés d’une petite larme d’émotion (ah retrouver la voix de Bob Dechamps qui évoque son Pays de Châlerwè au milieu des mineurs à la Sainte Barbe) à de francs fous rires (il faut revoir ces édiles communaux liégeois tester les attractions de la Foire d'Octobre). Et j’ai ressenti comme jamais à quel point la RTBF, média de service au public, avait su, pendant ces 70 ans, être proche des citoyens et les accompagner dans leurs joies et dans leurs épreuves " :

70 minutes d’émotions

Revivez ou découvrez ces moments mémorables de votre ville sur grand écran, les petits et grands événements qui ont marqué votre vie quotidienne lors de 5 soirées GRATUITES grâce à des archives exclusives préparées par la SONUMA.

Que vous soyez un amoureux de l’Histoire, un fan de télévision ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante, ne manquez pas cette expérience unique.

Réservez vos places dès maintenant ! Réservation gratuite dans la limite des places disponibles en vous inscrivant via les liens ci-dessous.