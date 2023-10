La RTBF d’aujourd’hui et de demain, avec vous 27 au 30 septembre sur l'Esplanade de la gare à Mons mais aussi à la RTBF Média Ouest. Vivons ensemble de grands moments.

La toute première émission TV a été diffusée en Belgique il y a tout juste 70 ans. 70 ans de complicité, de proximité, d’émotions et de souvenirs entre la RTBF et vous tous en Wallonie et à Bruxelles, ça se fête !