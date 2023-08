70 ans ensemble : les activités à Mons

La RTBF d’aujourd’hui et de demain, avec vous 27 au 30 septembre sur l'Esplanade de la gare à Mons mais aussi à la RTBF Média Ouest. Vivons ensemble de grands moments.

La toute première émission TV a été diffusée en Belgique il y a tout juste 70 ans. 70 ans de complicité, de proximité, d’émotions et de souvenirs entre la RTBF et vous tous en Wallonie et à Bruxelles, ça se fête !

Village RTBF expériences du 27 au 30 septembre à partir de 10h00, Esplanade de la gare

Plongez au cœur d'expériences immersives en venant découvrir notre village expériences RTBF : exposition interactive, avatars, hologrammes, décors à 360°, rencontres et dédicaces avec les animateurs de la RTBF. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis ! Ouvert à tous.

Visite du site RTBF Mons

Vivacité, Classic 21 et la rédaction Info émettent chaque jour leurs émissions à partir du site de Mons. Inscrivez-vous sans tarder aux ateliers interactifs que les équipes de la RTBF Mons vous préparent à l’occasion des 70 ans et découvrez les coulisses de nos métiers.

Le samedi 30 septembre entre 10.00 et 18.00

Durée de la visite : 2 heures

RTBF Mons, Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine

Débat ouvert à tous le 27 septembre

" Quelles relations la RTBF doit-elle entretenir avec les réseaux sociaux et peut-on imaginer ensemble un autre espace digital pour échanger nos avis ? "

Le mercredi 27 septembre à 18.00

Le mercredi 27 septembre à 18.00

70 ans d’archives montoises en 70 minutes, projection inédite de la SONUMA

Philippe Reynaert, l’homme aux lunettes blanches et le chanteur montois Saule vous accueillent à la RTBF Mons, esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, le 29 septembre à 19.30

Repair café

Redonnez une nouvelle vie à vos CD et Vinyles et faites réparer vos outils audiovisuels.

Repair Café organisé par Point Culture le samedi 30 septembre de 10.00 et 18.00

RTBF Mons, Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine

