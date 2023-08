70 ans ensemble : les activités à Charleroi

La RTBF d’aujourd’hui et de demain, avec vous 18 au 21 Octobre sur la Place de la digue à Charleroi mais aussi au Quai 10 et à la RTBF Média Sambre. Vivons ensemble de grands moments.

La toute première émission TV a été diffusée en Belgique il y a tout juste 70 ans. 70 ans de complicité, de proximité, d’émotions et de souvenirs entre la RTBF et vous tous en Wallonie et à Bruxelles, ça se fête !

Village RTBF expériences du 18 au 21 Octobre à partir de 10h00, Place de la Digue

Plongez au cœur d'expériences immersives en venant découvrir notre village expériences RTBF : exposition interactive, avatars, hologrammes, décors à 360°, rencontres et dédicaces avec les animateurs de la RTBF. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis ! Ouvert à tous.

Visite du site Media Sambre de la RTBF Charleroi

C’est à Charleroi que travaillent les équipes du Jardin extraordinaire, Jardin et Loisirs, de Rocky et Lily, C’est du belge, Investigation, de la Météo, de l’info et de Viva Charleroi.

Inscrivez-vous sans tarder aux nombreuses activités interactives que les équipes de la RTBF à Charleroi vous préparent à l’occasion des 70 ans et découvrez les coulisses de nos métiers.

Le samedi 21 octobre entre 10h00 et 18h00

Durée de la visite : 2 heures

RTBF Charleroi, Media Sambre, Place de la digue 8

▶️ S'inscrire

Débat ouvert à tous le 18 octobre

" Quelles relations la RTBF doit-elle entretenir avec les réseaux sociaux et peut-on imaginer ensemble un autre espace digital pour échanger nos avis ? "

Le mercredi 18 octobre à 18.00

RTBF Charleroi, Media Sambre, Place de la digue 8

▶️ S'inscrire

70 ans d’archives carolo en 70 minutes, projection inédite de la SONUMA

Philippe Reynaert, l’homme aux lunettes blanches et Francois Debrigode vous accueillent au Quai 10, le jeudi 18 octobre à 19.30.

▶️ S'inscrire

Repair café

Redonnez une nouvelle vie à vos CD et Vinyles et faites réparer vos outils audiovisuels.

Repair Café organisé par Point Culture le samedi 14 octobre de 10.00 et 18.00

RTBF Charleroi, Media Sambre, Place de la digue 8

▶️ S'inscrire

Inscriptions