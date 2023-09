70 ans ensemble : les activités à Bruxelles

La RTBF d’aujourd’hui et de demain, avec vous 25 au 28 Octobre sur la Place Sainte Croix à Ixelles mais aussi à Reyers. Vivons ensemble de grands moments.

La toute première émission TV a été diffusée en Belgique il y a tout juste 70 ans. 70 ans de complicité, de proximité, d’émotions et de souvenirs entre la RTBF et vous tous en Wallonie et à Bruxelles, ça se fête !

Village RTBF expériences du 25 au 28 Octobre à partir de 10h00, Place Sainte Croix (Flagey)

Plongez au cœur d'expériences immersives en venant découvrir notre village expériences RTBF : exposition interactive, avatars, hologrammes, décors à 360°, rencontres et dédicaces avec les animateurs de la RTBF. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis ! Ouvert à tous.

Visite du site Reyers de la RTBF

L’occasion de découvrir ce qu’il se passe derrière les écrans, voir, toucher, comprendre les coulisses des métiers de la RTBF : les studios TV ,radio, les salles de montage, Tarmac, le JT , les Sports

Le samedi 28 octobre entre 10h00 et 18h00

Durée de la visite : 2 heures