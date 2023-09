« 70 ans ensemble, de la TV au digital » : des évènements funs et incontournables près de chez vous

Pendant 5 semaines, dans 5 villes, la RTBF vous invite à vivre des moments uniques dans le village RTBF Expériences.

Démarrez votre visite du Village RTBF Expérience en vous replongeant dans l’histoire de la télévision belge. L’exposition " de la télévision au digital " retrace, décennie par décennie, les moments forts de l’actualité ainsi que les émissions les plus cultes de la RTBF. A travers des photos et vidéos, immergez-vous dans la RTBF d’hier et d’aujourd’hui !

Faites ensuite un bond dans le futur et incarnez un personnage phare de la RTBF. Grâce à des technologies avancées, vous pourrez incarner les hologrammes de Blabla ou de Laurent Mathieu dans son studio du JT. Encore plus fou : vous allez pouvoir vous téléporter d’un endroit à un autre, et épater vos proches !

Dans la foulée, revenez dans le présent et partez à la rencontre de vos animateurs préférés lors d’une séance de dédicaces.

Enfin, immortalisez votre visite en vous prenant en photo dans un décor 360° que vous aurez choisi au préalable grâce à l’IA.

Attachez votre ceinture et prenez les manettes pour voyager à travers l’histoire de la RTBF dans le Village RTBF Expériences. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis !

Les villages sont ouverts à tous de 10h à 18h (jusque 20h le vendredi et le samedi), seules les écoles doivent s'inscrire.

Du 27 au 30 septembre à Mons (sur la place Léopold en face de la gare)

Du 4 au 7 octobre à Liège (sur l’Esplanade, près de la gare des Guillemins)

Du 11 au 14 octobre à Namur (sur la Place Saint-Aubain)

Du 18 au 21 octobre à Charleroi (Place de la Digue)

Du 25 au 28 octobre à Bruxelles

