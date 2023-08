" 70 ans ensemble, de la télé au digital", une rétrospective positive tournée vers le futur !

Remontons le temps jusqu’au 31 octobre 1953, quand les toutes premières images ont été diffusées en télévision. C’était il y a 70 ans et depuis lors la RTBF continue d’être le relais privilégié des petits et grands moments de l’actualité, celle qui se passe ici ou à l'autre bout du monde.

Sous le thème "70 ans ensemble, de la télé au digital" , la RTBF se mobilise pour vous proposer toute une série d’événements, d’activités, de débats, de découvertes et bien entendu des programmes inédits à découvrir dès cet automne en TV, sur Auvio, en Radio et sur toutes ses plateformes digitales.

Partagez avec nous vos souvenirs de la RTBF

Q uel que soit votre âge, votre passion, votre métier, la RTBF se rappelle à vous. Elle vous a fait vibrer, pleurer, rire. Vous vous souvenez d’une soirée TV, d’une émission préférée, d’une actualité marquante, d’un exploit sportif. Zigomaticorama, Blabla, Feu vert, l’Ecran témoin, le 11 septembre, la chute du mur de Berlin, les Diables à Mexico, Eddy Merckx et ses maillots jaunes, Justine Henin à Roland Garros sont des moments marquants pour vous, alors racontez-les nous, nous allons tous ensemble composer le plus grand album de souvenirs.

Des activités dans 5 villes pendant 5 semaines

A partir du 26 septembre, cette célébration va donner vie à une aventure inédite : pendant cinq semaines, le village RTBF Expériences vient s’installer sur les places de Mons, Liège, Namur, Charleroi et Bruxelles. Un parcours captivant pour voyager à travers l'histoire de la RTBF d’hier à demain : exposition interactive, avatars, hologrammes, décors à 360°, rencontres et dédicaces avec les animateurs de la RTBF. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis !

▶️Découvrez le village RTBF Expériences