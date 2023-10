70 ans ensemble : 70 ans de télévision commentés dans un podcast par les visages historiques de la RTBF

Dans le cadre de l’opération 70 ans ensemble, de la TV au digital de la RTBF, Olivier Monssens parcoure, avec les animateurs vedettes et historiques de la télévision publique belge, les grands moments et programmes iconiques qui ont illuminé les écrans. Un podcast inédit rempli d’archives et d’anecdotes savoureuses.

Information, divertissements, sport, magazines, jeunesse… Au plus près des événements historiques des 20 et 21e siècles et animant vos journées et soirées entre amis ou en famille, la télévision fait vibrer de nombreuses personnes depuis maintenant 70 ans. Outil de communication mais aussi de communion, elle a réuni plusieurs générations pour graver parfois des souvenirs indélébiles dans votre mémoire. Que ce soit le couronnement d’Elizabeth II, ou les grands exploits sportifs réalisés aux quatre coins du monde, ou la diffusion de vos films et jeux préférés, vous avez pu vivre des moments historiques et de partage grâce à la 'magie' de la télévision.

À travers de nombreuses archives, replongez-vous le temps de dix épisodes dans ces instants captés par les caméras et aux réactions parfois truculentes. Avec à chaque épisode, la présence et les commentaires d’une figure incontournable de la télévision d’hier ou d’aujourd’hui. Il ou elle y évoque ses souvenirs de téléspectateur ou téléspectatrice et lève le voile sur les coulisses de ces moments marquants. Dans le premier épisode, Jean-Jacques Jespers, ancien présentateur du Journal Télévisé, se confie sur ses souvenirs qui remontent à la genèse de ce qui était encore une expérimentation technologique dans le monde des médias.