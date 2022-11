70 ans du Parlement européen : "DEUX sites pour le Parlement européen ? C’est du gaspillage !" Vrai ou faux ?

Pour passer à un seul siège, il faudrait donc renoncer au symbole, négocier des contreparties et modifier les traités. Pour cela, le vote des députés européens ne suffit pas : si c’était le cas, le changement se serait produit il y a des années déjà. Pour changer les traités européens, il faut l’accord unanime des 27 Etats membres de l’Union européenne. Or la France, au moins, n’est pas d’accord.

La France a toujours voulu maintenir le symbole de paix que représente Strasbourg et le rayonnement international et économique de cette présence européenne, dans la logique des traités des débuts de l’Europe. La négociation sur ce siège n’est plus à l’agenda aujourd’hui.

Mais fera-t-elle son retour bientôt ? Les pertes financières liées à la pandémie et la crise climatique rendent ce gaspillage de plus en plus gênant et pourraient ressortir cette vieille question du tiroir où elle a été fourrée.