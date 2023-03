70 ans du décès de Staline : une déstalinisation manquée pour un dictateur aux méthodes similaires à Hitler

Le 6 mars 1953, la nouvelle faisait la une du monde entier : Joseph Staline était décédé la veille au soir dans sa datcha des environs de Moscou. L'ancien Père des peuples a marqué l'Histoire, au point de devenir une des grandes figures du XXe siècle... mais plutôt dans le rang des dictateurs comme son contemporain et pourtant ennemi, Adolf Hitler. Si l'idéologie différait en apparence, les méthodes totalitaires et le système politique étaient quasiment identiques.

Le 1er février 2023, en présence de Vladimir Poutine, on inaugurait un nouveau buste de Joseph Staline à Volgograd, qui s’appelait autrefois Stalingrad. L’actuel chef du Kremlin était venu ranimer le fantôme de Staline dans la ville symbole du tournant de la Seconde Guerre mondiale : après d’effroyables combats pendant plus de six mois, faisant de cette bataille la plus meurtrière du conflit, l’armée rouge remporte une victoire marquante. Jusqu’au 2 février 1943, Staline avait subi les assauts de Hitler : à partir de cette date, ce sont les Soviétiques qui pourront passer à l’attaque. Mais il leur faudra plus de deux ans pour arriver à Berlin.

80 ans plus tard, Vladimir Poutine n’hésite pas à faire un parallèle entre la guerre en Ukraine et la Seconde Guerre mondiale. "Nous sommes à nouveau menacés par des chars allemands avec des croix dessus. Une fois de pus, ils se préparent à affronter la Russie sur le sol ukrainien, par le biais de disciples d'Hitler" a-t-il lancé lors des commémorations de la fin de cette bataille historique.

En résumé, on comprend que Vladimir Poutine se justifie d'agir comme son 'illustre prédécesseur' qui avait affronté Hitler. S'il se place en successeur de Staline, c’est parce qu’il sait que c’est porteur. En 2019, le centre Levada, un institut de sondage indépendant du pouvoir, demandait aux Russes ce que leur inspire Staline. Réponse numéro un : le respect. Deuxième question : quel rôle Staline a-t-il joué dans l'histoire de Russie ? 10% ne se prononcent pas, 20% estiment qu’il a joué un rôle négatif et 70% qu’il a eu un rôle positif. En précisant tout de même que c’est la réponse "plutôt positif" et non "totalement positif" qui l’emporte nettement. Pourtant, après sa mort, l'ancien leader soviétique a d'abord été pointé du doigt par ses prédécesseurs.