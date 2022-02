70 ans de règne d'Elizabeth II : "Elle sait que c'est la dernière fois qu'on la célèbre" selon Stéphane Bern

Ce jubilé devrait être fêté en grande pompe par tous les Britanniques prévoit Stéphane Bern car "on peut difficilement imaginer un autre jubilé" a-t-il expliqué à Franceinfo, pour une raison bien précise : "Elle sait très bien que c'est la dernière fois qu'on va vraiment célébrer la reine Elizabeth, cette deuxième ère élisabéthaine". Autrement dit, pour le chroniqueur royal, la reine aurait alors 105 ans si elle parvient à atteindre les 80 années de règne. Mais on connaît sa ténacité et son sens du devoir.