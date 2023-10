70 ans de la télé – Strip-tease : "Même les gens qui peuvent vous paraître les plus bizarres, vous en tombez amoureux"

L’émission Strip-tease a été lancée en 1985 par Jean Libon et Marco Lamensch. À l’antenne à la RTBF pendant 18 ans, elle accouche de 400 reportages. Sur les 65 tournés par André François, une cinquantaine est disponible gratuitement sur le site d’archives de la Sonuma. Tandis que sur Auvio on retrouve 270 vidéos tous auteurs confondus. Entre 1985 et 2002, la RTBF produit une véritable étude sociologique de la société belge. Pas de travestissement du réel, rien n’est édulcoré. C’est au spectateur d’interpréter cette matière filmée brute.

"D’abord et avant tout, c’est un magazine d’information. On savait ce que nous ne voulions pas faire. On ne voulait pas faire le type de reportage traditionnel, qui a encore court aujourd’hui d’ailleurs, où les images sont souvent que des prétextes, où le son est massacré, où très souvent tout est couvert par le commentaire d’un journaliste, qui soit dit la même chose que l’image, ou l’inverse de ce que l’image semble montrer" confie André François.