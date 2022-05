70 ans de… Jeux interdits

Entre sérieux et candeur, cette constatation du jeune Michel face à la petite Paulette pourrait parfaitement résumer le ton du film "Jeux interdits". Mais reprenons tout depuis le début. Nous sommes en 1940, en plein exode français. Paulette, 5 ans, et ses parents fuient la France occupée et marchent vers un avenir qu’ils espèrent meilleur. Quand leur convoi est attaqué, Paulette perd ses parents. La voilà seule avec dans ses bras le cadavre de son chien. Courant dans les bois pour se protéger, elle y rencontre Michel, 10 ans, le fils du fermier du coin. Une ferme où l’on accueille l’enfant. Une ferme et ses alentours qui vont devenir, pour Paulette et Michel, après l’enterrement du chien, le terrain de leurs… jeux interdits !