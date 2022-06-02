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Ukraine - Україна

Королева Англії святкує 70 років правління

Королева Англії святкує 70 років правління
il y a 35 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

Ми сьогодні тільки про це говоримо! Королева Англії святкує 70 років правління! У свої 96 років Єлизавета II все ще займає особливе місце в серцях британців.

Ніби час, кризи та скандали не тримали її. Його популярність незмінна.

Щоб відсвяткувати своє 70-річчя правління, Англія розмістила посуд у великій кількості, щоб віддати данину Єлизаветі II. У Сполученому Королівстві заплановано чотири дні святкування, і святкування починається сьогодні, 2 червня, в день приходу королеви до влади після смерті свого батька Георга VI.

Сьогодні британців чекають військовий парад, Trooping The Color та парад на день народження з Букінгемського палацу.

Це масштабна подія, за якою стежать сотні журналістів і транслюється по телебаченню по всьому світу.

доступний для трансляції на сайт https://www.rtbf.be/auvio/direct_trooping-the-colour?lid=394745#/

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du jubilé de la Reine Elizabeth II.

 

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