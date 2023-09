70.000 personnes et un joli gratin de stars à L.A. pour célébrer l’anniversaire de Beyoncé

Le TikTok Mute Challenge

À chaque concert, sur le titre Energy, lorsque Beyoncé chante : "Look around, everybody on mute” ("Regarde autour de toi, tout le monde est sur silencieux"), la musique s’arrête net et le public est censé se taire. Beyoncé et ses danseurs prennent la pose, le doigt sur la bouche, signe que personne ne doit plus faire aucun bruit. Évidemment, avec une immense foule excitée chaque soir, l’exercice s’avère très délicat ! Et au début de la tournée, ça a donné lieu à quelques flops ! Mais à présent les fans sont bien rodés et le public de L.A a parfaitement relevé le challenge en devenant muet à cet instant précis. Un challenge auquel ont d’ailleurs participé Zendaya et Tom Holland, présents eux aussi.