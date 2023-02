7 victoires et 13 podiums avec 12 coureurs différents, le cyclisme belge cartonne déjà en 2023

Huit autres coureurs belges sont montés sur le podium en 2023. Et à part Louis Vervaecke, ils ont tous 25 ans ou moins. La jeunesse noir-jaune-rouge est donc au rendez-vous et la relève est déjà là. Lennert Van Eetvelt et Jarne Van De Paar, deux néo-pros de Lotto-Dstny, en sont la meilleure illustration. Preuve qu’ils apprennent vite, ils sont tous les deux montés sur la boîte dès leur deuxième jour de course chez les "grands". On signalera aussi la régularité de Jordi Meeus, avec déjà trois Top 3 au compteur.



Neuf des treize podiums ont été acquis en terres espagnoles. Si on ajoute la 2e place de Rune Herregodts à la Figueira Classic au Portugal, on peut constater que la péninsule ibérique sourit aux Belges.



Présents dans les sprints, les échappés et les arrivées pour puncheurs, les Belges n’ont pas loupé leur mise en action. Et tout cela sans la contribution des deux grandes stars actuelles de notre cyclisme : Wout van Aert et Remco Evenepoel.