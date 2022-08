7 millions du plan "Oxygène" pour aider les finances communales d’Andenne

A Andenne comme ailleurs les finances communales souffrent depuis quelques années et pour plusieurs raisons. "Nos recettes stagnent alors que les dépenses explosent", se plaint Claude Eerdekens. "Il y a eu la réforme des polices ou des zones de secours qui pèsent sur les communes. L’exclusion des chômeurs de longue durée qui retombent sur les CPAS, à Andenne cela fait 400 mille euros en plus par an depuis 2016". Sans oublier les réformes fiscales fédérales ou régionales qui, selon Claude Eerdekens ne sont vraiment pas favorables aux communes. À tout cela se rajoutent les difficultés de ces derniers mois, liées au Covid, aux inondations, ou à la guerre en Ukraine… "Les prix des matières premières ou de l’énergie explosent et l’indexation des salaires de la ville et du CPAS a atteint 11% en un an ! Si on ne fait rien, les quelques millions que la ville a en réserve vont fondre en deux ou trois ans".