7 marches Adeps vous attendent ce dimanche 20 février à travers la Wallonie

La commune de Sainte-Ode et ses villages d’Amberloup, Tillet et Lavacherie se situe dans la province de Luxembourg. Sainte-Ode fait référence à Sainte Ode et c’est le nom qui a été choisi pour l’entité lors de la fusion des communes.

Une fois par an, une procession se fait vers la chapelle de la Bonne-Dame de Lavacherie, dédiée à Sainte-Ode. La légende dit qu’une communauté de vierges vivait dans un coin de la grande forêt de Freyr. Un jour, des bandits attaquent la communauté, Ode est la seule survivante. Elle vit alors seule dans la forêt à proximité du village de Lavacherie où elle descend régulièrement pour demander de l’aide. Un jour, Ode effectue sa tournée, s’adresse à un nouveau venu dans le village qui l’expédie. Le soir même, l’homme devient aveugle. Le lendemain, Ode lui conseille de laver les yeux avec l’eau de la source qu’elle vient de faire jaillir. Le miracle s’est produit, l’homme a retrouvé la vue.

La première église de Lavacherie a été construite en 1692. Elle est connue pour ses vitraux et son chemin de croix.

L’église Saint-Martin est un des fleurons du patrimoine architectural. Elle se situe dans le village d’Amberloup et aurait été édifiée sur un temple païen du 3e siècle. C’est ce qu’il ressort d’une trouvaille lors d’une restauration sur site, on a retrouvé sur place un monolithe représentant 4 divinités. Le domaine d’Amberloup a vraisemblablement été détruit par les invasions barbares des 4e et 5e siècles. On peut encore voir surmontant la porte de l’édifice une pierre portant l’inscription "Curia Arduenn…", rappelant que pendant la pax romana, Amberloup était un fisc impérial forestier où des fonctionnaires réglaient la gestion de la forêt ardennaise.

Les villages de Tillet et ses hameaux se sont développés autour des voies de communication anciennes. C’est la raison pour laquelle de nombreux vestiges romains ont été découverts au fil du temps.

L’hôpital de Saint-Ode a été construit en 1973, en lieu et place du château Le Celly à Lavacherie. Avant que l’hôpital ne soit construit, c’était un sanatorium.

Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km y seront organisés ce dimanche.

L. Bolly Barajas

Lieu de rendez-vous : Le Celly 2 [6680]

Contact : Croix-Rouge Sainte-Ode – Pierre Almaz – 08 424 53 88