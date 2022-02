7 marches Adeps sont organisées ce dimanche 6 février en Wallonie

Plancenoit est un village faisant partie de la commune de Lasne. L'origine de celui-ci remonte au 13ème siècle, première période où l'on retrouve sa trace dans les écrits. Mais on retrouve également sa trace plus tard, sur la carte de Ferraris, première carte systématique des Pays-Bas autrichien datant du 18ème siècle . Historiquement, le village de Plancenoit a joué un rôle fondamental au cours de la bataille de Waterloo, étant l'un des champs de bataille entre prussiens et français.

Le petit cours d’eau "la Lasne", dont le nom d’origine celtique signifiant "la rivière aux eaux calmes" donne son nom à la localité aux trois cents ruelles, vallons et collines bucoliques, chemins boisés et sentiers champêtres.

A Couture-Saint-Germain, des moniales cisterciennes s’installent au 13e siècle et fondent l’abbaye d’Aywièrs dès 1214. En 1796, la révolution française passera par Couture-Saint-Germain, l’abbaye sera fermée et vendue. Les bâtiments spécifiquement religieux, l’église, le cloître et les salles attenantes seront démolis, et serviront de carrière de pierre... Aujourd’hui, reste visible le portail "Sainte-Lutgarde", l’ancien palais abbatial devenu château, et des dépendances de l’ancienne ferme.

Partez vous-y promener ce dimanche pour 5, 10 et 20 km.

Lieu de rendez-vous: Maison de Tous, rue de la Bâchée 17 [1380]

Contact: Plancenoit Sport - Jules Lomba - 0473 978 957