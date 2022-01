7 marches Adeps sont organisées à travers toute la Wallonie ce dimanche 30 janvier

Bovigny est une section de la commune de Gouvy et est un charmant petit village situé au cœur des Ardennes. Vous pourrez notamment vous y promener de manière plus tranquille étant donné que son altitude varie peu. Si vous souhaitez vous exercer d'autant plus, il est possible de faire un parcours d'exercices situé le long du parcours de 5 km. Outre ce dernier, des itinéraires de 10, 15 et 20km sont prévus.

Lieu de rendez-vous: Courtil 50 [6671]

Contact: Club de marche - Michelle Gatez - 0498 233 162