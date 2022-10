7 jeux de société pour frissonner à Halloween

Scooby Doo : Escape

Les escape game version jeux de société connaissent un succès fulgurant ces derniers mois. On pensait avoir tout vu depuis le confinement et pourtant celui-ci est étonnamment extrêmement bien réussi et surprenant à bien des égards. C’est réellement un petit bijou d’originalité. " Scooby Doo Escape " s’adresse aux joueurs dès 8 ans et peut se jouer seul ou entre amis. Dès l’ouverture de la boite, vous vous retrouvez plongés dans l’univers de Scooby et de ses amis, qui comme dans chaque épisode du dessin animé, se retrouvent dans une situation improbable faite de monstres et fantômes. Ici les 5 amis doivent résoudre le mystère du fantôme de Lady Fairmont dans son manoir hanté. Cinq livrets accompagnent le joueur et correspondent aux 5 actions possibles de chaque personnage (sentir, enquêter, manger, utiliser, chercher) pour résoudre l’affaire Fairmont. Particulièrement bavard dans la narration, les épreuves de leur côté sont de difficultés moyennes et permettent de se mettre complètement dans l’aventure fantastique à tout âge. Le jeu contient 2 chapitres qui prennent bien chacun 1h-1h30 pour être résolus mai sont pensés pour ne pas vous obliger à faire les 2 d’affilée. Il est intelligemment orchestré, fait appel à la réflexion et à l’imagination des joueurs et les supports de recherches et d’aventures sont extrêmement soignés. Un must-have.

Par : Jay Cormier, Sen-Foong Lim

Prix : 22.50€