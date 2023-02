Installez-vous confortablement. Ces 2 jeux de couple devraient, si vous manquiez d’idées, vous aider à mieux connaitre votre partenaire. Conçus en France par des amoureux, le principe est particulièrement simple. Dans " Osmooz Couple ", piochez une carte et démarrer la conversation sur le sujet suggéré. Au programme, 5 thématiques : révélations sur soi, complicité, nos projets, Olé Olé et Défis. Dans " Osmooz HOT ", l’idée est vraiment ici de découvrir votre moitié plus en profondeur. Ici c’est clair, l’objectif est de renforcer vos liens et surtout vous rapprocher physiquement. Huit catégories cette fois : action/vérité, défis du mois, me connais-tu? , idées de positions, qui est le plus susceptible et si tu pouvais… De quoi passer une très longue et très chaude soirée.

Par : ATM Gaming

Prix : 19.90€