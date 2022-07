7 jeux de société à découvrir cet été

Qui n’a jamais rêver d’une jolie ville colorée qui pense au bonheur de ses concitoyens en leur fournissant tout dont ils ont besoin ? Avec "Happy City", vous pouvez être le grand architecte de ce bonheur. Mais attention, il vous faudra tout de même être stratégique afin de dépenser le plus justement possible vos deniers publics afin aussi d’attirer le plus d’habitant dans votre petit paradis. " Happy City " se joue relativement vite et les parties sont assez différentes l’une de l’autre puisque les choix des cartes, du hasard et de vos adversaires peuvent influencer votre construction. Un mode expert existe pour les plus ambitieux. Sympathique et joyeux, ce jeu est un grand succès de l’année 2022. A partir de 10 ans et 2 joueurs.

Par : Airu & Toshiki Sato

Prix : 16.95€