7 incontournables pour fêter la Belgique ce 21 juillet en Wallonie et à Bruxelles

Le jeudi 21 juillet 2022, à partir de 10h00, la Fête nationale belge se célèbre à travers un défilé militaire et civil et via des activités gratuites organisées au parc de Bruxelles et à la Place Poelaert.

Au programme :

10h00-20h30 : Fête au Parc activités pour petits et grands, concerts, Belgian Sports Day, parades folkloriques, village sécurité, village policier…

16h00 : Le défilé militaire et civil

21h00 : Concert au Parc du Cinquantenaire avec Alice on the Roof, Coely, Typh Barrow, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Laura Tesoro, Henri PFR, Ruben Block, Jérémie Makiese, Pommelien Thijs, Mentissa, Yong Yello, Grace, Delta, Noémie Wolfs, Charles, Berre, Doowy, Netsky

23h00 : Feu d’artifice au Cinquantenaire

