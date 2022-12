7 idées de cadeaux 100% bruxellois pour Noël

Sa sortie ne date pas d'hier, mais il avait toute sa place dans cette liste: Le petit Brusseleir illustré, publié aux éditions Soliflor. Partagez avec vos proches votre amour pour la plus belge des capitales, au temps où Bruxelles bruxellait ! L'ouvrage regroupe 40 portraits de personnages totalement brusseleir, rédigés entre 1906 et 1910 par Georges Carnir, dit Curtio, un académicien, journaliste, poète et bien d'autres !

Prix: 15€

Où ? En ligne, sur le site des éditions Soliflor