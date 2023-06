7 gestes simples pour protéger les océans de chez vous

À l’occasion de la journée mondiale des océans, petit rappel des bons gestes pour réduire la dégradation de la faune et la flore marine.

"Les déchets marins sont définis comme étant tout matériau persistant fabriqué par l’homme et directement ou indirectement, intentionnellement ou non, rejeté dans le milieu marin. Les déchets marins sont des déchets provenant d’activités effectuées tant en mer que sur terre". Selon les chiffres de SPF santé publique, on estime qu’environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans l’océan chaque année dans le monde. Dans la partie belge de la mer du Nord, on compte en moyenne 3 875 déchets flottants par km².

Des déchets marins qui ont des conséquences multiples sur les écosystèmes marins ; la faune marine se fait piéger dans les déchets ou les prend, à tort, pour de la nourriture et les avale. Les microplastiques aboutissent dans la faune marine et se retrouvent ensuite dans le corps humain via la chaîne alimentaire.

Il est donc essentiel de faire quelques petits gestes pour protéger les océans.

1. Réduire l’utilisation des plastiques

Evitez le plus possible les plastics jetables et tentez de les réutiliser un maximum.