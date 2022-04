7 finales gagnées sur 9 : Vincent Kompany homme de Coupes, aussi comme entraîneur ?

Son passage à Hambourg étant finalement relativement bref, de juillet 2006 à août 2008, Kompany doit attendre son transfert à Manchester City pour goûter aux vraies joies de la Coupe. Et quelles joies !

Le défenseur belge a disputé deux finales en FA Cup : une défaite en 2013 contre Wigan (formation entrainée à l'époque par un certain Roberto Martinez, actuel sélectionneur des Diables Rouges) et une victoire en 2019 face à Watford.

Il a aussi participé à quatre finales de League Cup, remportant... quatre fois le trophée : en 2014 contre Sunderland, en 2016 face à Liverpool, en 2018 contre Arsenal et en 2019 face à Chelsea. Un bilan aussi brillant qu'insolent.

Du côté du Community Shield, soit l'affrontement entre le vainqueur du championnat d'Angleterre et celui de la FA Cup, on dénombre une défaite (contre Manchester United en 2011) pour deux succès (2012 et 2018 face à Chelsea).

Neuf finales : 7 gagnées et seulement 2 perdues. Un bien joli bilan pour Vince the Prince. Connaitra-t-il la même réussite avec le costume d'entraineur ? Début de réponse lundi au terme de la finale face à La Gantoise. Son immense expérience devrait en tout cas constituer un bel avantage durant la préparation de la rencontre et au moment d'entamer celle-ci.