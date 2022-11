7 équipes européennes dont la Belgique renoncent au brassard inclusif "One Love" à la Coupe du monde

Les sept équipes européennes qui avaient prévu de porter au Mondial au Qatar un brassard coloré "One Love" contre les discriminations ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives", ont-elles annoncé à quelques heures du match Angleterre-Iran à Doha.

L'Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont donc renoncé à ce que leur capitaine respectif encoure un carton jaune en raison de ce brassard inclusif, tout en se disant "frustrés" par l'inflexibilité de la Fifa.

"La Fifa a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes", ont écrit ces sept fédérations.

Initialement partie prenante de l'initiative "One Love", la France avait déjà annoncé par la voix de son capitaine Hugo Lloris qu'elle ne porterait pas le brassard.

"Nous étions prêts à payer des amendes applicables en cas de non respect des règles sur les équipements et étions très engagés autour de ce brassard. Mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où il pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain" (en cas de second carton jaune), font valoir les sept fédérations.

La réglementation sur les équipements prévoit que les capitaines portent "les brassards fournis par la Fifa" lors des phases finales. Dans le cas contraire, l'arbitre peut demander au joueur de quitter le terrain pour "corriger sa tenue", et en cas de non respect de cette consigne, le joueur peut être averti, à l'appréciation de l'arbitre.