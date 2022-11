7 enfants sur 10 n’osent pas aller aux toilettes à l’école

Selon une enquête Geberit/iVox, 7 élèves sur 10 se retiennent toute la journée pour éviter d’utiliser les toilettes scolaires. En cause notamment : l’état vétuste des sanitaires, le manque d’intimité ou encore la peur de l’embarras. Le Dr Barbara, pédiatre référent dans "La Grande Forme", nous donne son point de vue face à cette situation bien connue depuis des années.

"Qui ne s’est jamais retenu d’aller aux toilettes à l’école ? Souvenir d’enfance ou réalité actuelle vécue par votre enfant, l’hygiène et la qualité des sanitaires dans les écoles belges posent questions. Je ne suis malheureusement pas surprise de l’ampleur du problème qui apparemment ne s’améliore pas avec les années ! Cela s’assimile, selon moi, à une violence faite aux élèves. Une violence subliminale, invisible et insidieuse. Je constate encore et toujours - et depuis plus de 30 ans - des infections urinaires, des rétentions de selles menant à des constipation catastrophiques ou encore des problèmes de vulvite. Et de récentes études le prouvent ; cela peut engendrer des problèmes au niveau organique et psychologique pour l’enfant ! Il s’agit donc d’un réel problème de santé publique !", explique le Dr Barbara, pédiatre.

Quelques chiffres