7 coproductions RTBF sélectionnées au festival Écran Jeunesse de Luchon

Le festival Écran Jeunesse de Luchon met en compétition une sélection d’œuvres du cinéma et de la télévision a fait la part belle aux coproductions RTBF : Les Schtroumpfs, Viens je t’explique, Tik Dog, Les Filles de Dad, La vie en slip, Billy le Hamster et La Cabane aux histoires (hors compétition).

Catégorie contenus ludo-éducatifs

Viens je t’explique : L'offre éducative à destination des enfants pour revoir les maths, le français, l’éveil, les langues et les technologies. Deux révisions, la question du jour et la danse, le tout animé par David Dieu. → Sur Auvio et tous les mercredis sur OUFtivi à 13h10

Catégorie séries fiction

Tik-Dog

"Trop gros", "trop naze", "trop moche", "trop basané", Medhi est pourtant le créateur de la chaîne "Tik-Dog", dont les vidéos accumulent depuis peu les millions de vues. La clé de son succès ? Son chien. Un avatar poilu derrière lequel il cache sa véritable identité. Mais ce qui devait être une marche vers la gloire devient bientôt une descente aux enfers. → En intégralité sur Auvio

Catégorie séries animées 7-9 ans