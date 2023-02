7 choses à savoir sur les ongles

L’ongle est insensible à la douleur

La génétique nous a dotés d’ongles pour deux raisons essentiellement : la préhension fine (pouvoir prendre des objets plus facilement). Et aussi, pour protéger le bout du doigt. L’ongle est la partie dure et insensible du doigt, il n’est pas innervé et est non vascularisé.

Il n’existe aucun remède pour les faire pousser plus vite

Les ongles ne s’arrêtent jamais de pousser. D’ailleurs, plus on est jeune, plus ils poussent vite. Seules quelques pathologies peuvent suspendre la pousse des ongles telles que la dénutrition ou la prise de certains médicaments (lors de chimiothérapies par exemple). Si vous vous cassez un ongle ou que vous en perdez un, il n’existe aucun remède de grand-mère, ni aucune molécule qui permettra de vous les faire repousser plus vite. Toutefois, comme les ongles sont fabriqués à base d’acide aminé pour fabriquer de la kératine, avoir une alimentation équilibrée et riche en protéine est plutôt favorable.

Garder des ongles trop longs risque de les abîmer

Bon à savoir : les ongles des mains poussent plus vite que les ongles des pieds. Il est important de les couper régulièrement, mais attention à la longueur. Il faut les couper ni trop long, ni trop court. C’est surtout vrai pour les pieds : si on les coupe dans les coins, gare aux ongles incarnés ! De même que les laisser trop longs va les rendre beaucoup plus friables et cassants.

Les lampes UV : attention aux dégâts !

Selon une récente étude, les lampes UV pour sécher le vernis pourraient provoquer des cancers et endommager l’ADN. On connaît bien les ultraviolets des bancs solaires. On sait désormais avec certitude qu’ils peuvent donner des cancers de la peau, car ils émettent aussi bien des UVB (responsables des coups de soleil) que des UVA.