Le rosier Audrey Fleurot provient de la réputée jardinerie et entreprise familiale française Meilland Richardier. Celle-ci est composée de deux familles : les Meilland et les Richardier et elle existe depuis 1867.

Le petit-fils de Francis Meilland raconte ce qu’a pensé Audrey Fleurot de ce rosier : " Sensible à la nature et la protection de l’environnement, elle fut immédiatement séduite par ce rosier romantique, très parfumé et particulièrement résistant, qu’elle souhaite planter dans son jardin cultivé de façon totalement naturelle. "