7 astuces pour préserver la batterie de votre vélo et éviter qu'elle ne prenne feu

Les batteries sont conçues avec un nombre de charges variant entre 600 et 1500, selon l'usage qu'on en fait, et la plupart d'entre elles sont garanties 3 ans. Toutefois, pour François Bringard, la réalité de terrain est plus favorable: " Avec le temps, les cellules qui composent la batterie finissent par se détériorer. Mais avant qu'une batterie ne commence vraiment à perdre en autonomie, il faut bien compter 3 ans et la plupart de mes clients ont des batteries qui ont au moins 5 ans." Pour préserver au mieux ce rouage essentiel, on peut observer quelques règles simples.

4. Roulez

Une batterie inactive va s'user plus rapidement; le meilleur conseil, c'est donc d'utiliser votre vélo et de pédaler.

5. Nettoyer

Vous aimez rouler dans les champs ou dans les sous-bois? Votre batterie n'apprécie ni la poussière, ni la boue, ni l'humidité. Un petit coup de chiffon au retour de balade lui fera le plus grand bien

6. Débrancher

Qui veut voyager loin... Réservez l'assistance aux parcours qui demandent beaucoup d'efforts et coupez-la quand vos jambes peuvent faire le travail seules. Dans la mesure du possible, optez pour les modes les moins énergivores, comme "éco" par exemple.

7. Gonfler les pneus

Trop de poids sur le vélo, trop de contrainte exercée sur les pneus et votre batterie sera sollicitée en conséquence. Dans la mesure du possible, essayez de voyager léger et pensez à vérifier de temps à autre la pression des pneus.