7 ans plus tard, Alice Courtois est de retour dans The Voice Belgique et émeut BJ Scott

Alice Courtois vit à Rixensart et a 24 ans. Etudiante en master de presse et information à l’IHECS, cette candidate est très active sur sa chaîne YouTube. Lors de sa reprise de "Bitter Sweet Symphony" du groupe The Verve, elle a séduit Christophe Willem qui lui a trouvé une similitude avec la voix de Hannah Reid, chanteuse du groupe London Grammar. Alice avait déjà participé à la saison 5 de The Voice aux cotés de BJ Scott qui a été émue lors de leurs retrouvailles. Lors de la saison 5, Alice avait récolté 3 buzz des coachs, elle a décidé de se présenter cette année car elle estime avoir mûri et évolué. Un parcours déterminant dans la musique qui n’est pas prêt de se terminer puisque Alice continue l’aventure avec Christophe Willem.