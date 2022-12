7 ans après sa retraite, Haile Gebreselassie dépossédé de son dernier record du monde

Benard Kibet Koech s’est emparé de la meilleure performance mondiale de tous les temps du 10 miles sur route à Kōsa au sud du Japon. Avec son chrono de 44 minutes et 4 secondes, il efface la légende Haile Gebreselassie des tablettes. Et avec ce record, c’est une immense page de l’histoire de l’athlétisme qui se tourne.



Du 1500 m au marathon, de la piste à la route en passant par la salle, sa majesté Haile a joué avec les chronos. Du haut de son 1m64 et de sa foulée aérienne, il a fait du temps son allié. A 27 reprises, il a repoussé les limites humaines. A 27 reprises, il a couvert une distance plus vite que quiconque avant lui.



Le Lutin d’Assella et son immense sourire ont inspiré des générations de spécialistes du demi-fond et du fond. A côté de ses records, il s’est aussi bâti un palmarès phénoménal, porté par un finish dévastateur. Deux fois champion olympique, quatre fois champion du monde à l’extérieur, et sacré quatre fois en salle, l’Éthiopien a régné pendant près d’une décennie sur le tartan.



En 2003, il a passé le témoin à Kenenissa Bekele, tant sur les podiums que pour les records et s’est tourné vers la route. Il n’a jamais gagné un titre majeur sur marathon mais il a continué à affoler les chronos. Ses 44 minutes et 24 secondes, réalisées à Tilburg en 2005 sur un 10 miles (16,090 m), sont restées accrochées pendant 15 ans sur le mur des records de World Athletics. Jusqu’à ce 4 décembre 2022.



Une ère se referme, ça valait bien un petit clin d’œil au plus petit de tous les géants de l’athlétisme.